Kiyevə bugünkü raket zərbəsi nəticəsində yüzə yaxın həlak olan və yaralı var

İyulun 8-də gündüz Rusiya qoşunları Kiyevin mülki obyektlərinə kütləvi raket zərbəsi endirib. Ən çox qurban Oxmatdet uşaq onkoloji xəstəxanasındadır.

Yerli vaxtla saat 13:00-a olan məlumata görə, 20 nəfər öldürülüb və 50 nəfər yaralanıb, əsasən uşaqlardır. Dağıntılar altında onlarla adam var.

Çoxmərtəbəli xəstəxana tamamilə dağıdılıb.

Kiyevin daha 7 rayonunda mülki infrastrukturun dağıdılması və ziyan dəyməsi qeydə alınıb, yaşayış binaları dağıdılıb, adamlar həlak olublar.

Sağ qalanları dağıntıların altından çıxarmaq üçün xilasetmə işləri aparılır.

Haimiyyət bildirib ki, ölən və yaralananların sayı sürətlə artmağa davam edir.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video