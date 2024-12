AZAL-ın təyyarə qəzasının qurbanlarının dəfn mərasimi

Bakıda dekabrın 25-də AZAL-ın təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olan şəxslərin dəfn mərasimi keçirilir.

İlk olaraq 13 yaşlı Məhəmmədəli Yeqanov dəfn olunub.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video