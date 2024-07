Bölgələrə yağan güclü yağış və dolu yolları yuyub, sel sularına səbəb olub

Ötən həftəsonu respublikanın dağlıq və dağətəyi rayonlarına yağan intensiv yağıntılar növbəti dəfə yolların aşınmasına, yaşayış evlərinin su altında qalmasına və sel sularına səbəb olub.

Sosial şəbəkə istifadəçilərinin materiallarına görə, ən çox Gədəbəy, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Quba və Ağdaş rayonları zərər çəkib.

Sel çayların mənsəblərini aparıb, körpüləri dağıdıb. Dağ yollarında sürüşmə baş verib, bir sıra yaşayış məntəqələrinin (Laza və Lahıc) yolu bağlanıb.

Sellər əkin sahələrinə və təsərrüfat obyektlərinə də ciddi ziyan vurub.

Ölkənin müxtəlif bölgələrindən seçilmiş videogörüntülər son 2-3 gündə təbii fəlakətin tüğyan etdiyini nümayiş etdirir.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video