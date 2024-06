Fırtına, dolu və leysan Azərbaycanın qərb regionlarına ziyan vurub

Ötən gün güclü külək, leysan və dolu Azərbaycanın qərb bölgəsinə ciddi ziyan vurub. Ən çox Qazax, Tovuz və Şəmkir rayonlarına və Gəncə şəhərinə ziyan dəyib.

Güclü külək çoxillik ağacları aşırıb və evlərin damlarını uçurub. Bəzi yerlərdə böyük ağaclar avtomobillərin və yaşayış evlərinin üzərinə düşüb, xəsarət alanlar var.

Güclü külək və leysan Qarabağ bölgəsini, xüsusən Şuşa şəhərini də əhatə edib.

Böyük Qafqaz regionunda Qəbələ rayonuna toyuq yumurtası boyda dolu düşüb.

Leysan yağışı və güclü külək aran rayonlarından, o cümlədən Kürdəmir və Ucardan da yan keçməyib.

Sosial şəbəkələrdəki videomateriallar təbii fəlakətin miqyasını göstərir.

