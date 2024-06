Paytaxt və rayonlarda gecədən yağan leysanın fəsadları

İyunun 22-nə keçən gecə respublikanın bir çox rayonlarında intensiv leysan və dolu davam edib. Güclü yağışlar sel və daşqınlara səbəb olub, yaşayış və ticarət obyektlərinə ziyan vurub. Dağlıq ərazilərdəki turizm obyektlərinə də ziyan dəyib.

Bakıya yağan güclü yağış şəhərin mərkəzində də problemlər yaradıb, kanalizasiya sistemi suyun təzyiqinə tab gətirə bilməyib.

Şəhərin kənarındakı bəzi küçələri də su basıb.

