Xalq artisti baltaтanı ataraq, qadını yaralayıb – DİN

Polis Azərbaycanın xalq artisti Ağadadaş Ağayev barəsində araşdırmaya başlayıb.

DİN-dən verilən məlumata görə, Bakı sakini N.Cəlilov ərizə ilə polisə müraciət edərək iyulun 22-də saat 07 radələrində gözətçi işlədiyi özəl tibb müəssisələrindən birində olan zaman paytaxt sakini A.Ağayevin xuliqanlıq zəminində onu söyərək təhqir etdiyini, əlindəki balta ilə onu hədələdiyini bildirib.

Cəlilovun ifadəsinə görə, A.Ağayev baltanı ona tərəf atan zaman orada çalışan N.Paşayevanın ayaq nahiyəsinə dəydiyini və xəsarət yetirdiyini qeyd edib.

Faktla bağlı Binəqədi Rayon Polis İdarəsində araşdırmalara başlanılıb.

