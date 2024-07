ABŞ: Azərbaycanla Ermənistan arasında irəliləyiş var, amma hələlik saziş yoxdur

Bazar ertəsi ABŞ bildirib ki, ötən həftə Vaşinqtonda keçirilən son görüş zamanı Bakı və Yerevan arasında danışıqlarda "irəliləyiş" əldə olunub. Bu barədə Turan-ın Vaşinqton müxbiri məlumat verib.

"Biz irəliləyişə nail olduq. Detalları açıqlamayacağam. Hələlik saziş yoxdur, ancaq buna nail olanaq qədər sakitləşməyəcəyik", - Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Metyu Miller NATO sammiti çərçivəsində dövlət katibi Entoni Blinkenin azərbaycanlı və erməni həmkarları ilə görüşünün nəticələrilə bağlı Turan-ın suallarını cavablandırarkən bildirib.

"Görüşün açılışında dövlət katibinin hər iki tərəfin uzun yol qət edərək irəliləyiş əldə etdiyini söylədiyini eşitdiniz. Odur ki, biz onları təşviq etməyə davam edirik",- Miller deyib.

Blinken nazirlər Bayramov və Mirzoyana deyib ki, ABŞ regionda sabitlik və təhlükəsizlik üçün çox şey ifadə edən sazişin tərəflərinə kömək etməyə çalışacaq.

"Biz düşünürük ki, sövdələşmə mümkündür, lakin hər iki tərəf çətin seçim etməli və çətin kompromislərə getməlidir. Biz onları bu son fikir ayrılıqlarını həll etməyə və sazişə nail olmağa çağıracağıq",- Miller deyib.

Ötən ay Ermənistan bildirib ki, "bir ay ərzində" Bakı ilə sülh sazişini imzalamağa hazırdır. Ötən həftə prezident İlham Əliyev də bildirib ki, sazişin mətni bir neçə ay ərzində razılaşdırıla bilər.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video