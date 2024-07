Əliyev və Putin Şimal-Cənub dəhlizinin inkişafına dair planları müzakirə ediblər

Rusiya və Azərbaycan prezidentləri Vladimir Putin və İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı (ŞƏT) çərçivəsində bu gün Astanada görüşüblər.

Putin "əsas məsələ ilə bağlı, daha dəqiq isə ticarət-iqtisadiyyat sahəsində" ikitərəfli münasibətlərdə "müsbət əməkdaşlığı" qeyd edib.

"Dörd milyarddan çox ticarət dövriyyəsi və 4,3-4,5 - Rusiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiyalarıdır. Tendensiya yaxşıdır: birinci yarımildə artıq, məncə, 13 faiz artım var, ümumiyyətlə, hər şey müsbət şəkildə inkişaf edir", deyə Putin bildirib.

O, infrastruktur sahəsində tərəflərin planlarını xüsusilə qeyd edib, burada "ilk yerdə məşhur Şimal-Cənub yolu dayanır".

"Başqa istiqamətlərdə, o cümlədən energetika, sənaye korporasiyası sahəsində də imkanlar var. Biz Sizinlə hələ 2022-ci ilin sonlarında imzaladığımız müqavilə əsasında fəaliyyət göstəririk. Bu, bütün istiqamətlərdə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı bazadır", deyə Putin sözünə davam edib.

O, "humanitar komponenti" də qeyd edib.

"Azərbaycanda Rusiya günləri, məncə, yenicə başa çatıb. Və hər zaman sizin rus dilinin dəstəklənməsinə şəxsən xüsusi diqqət yetirdiyinizi qeyd edirəm, Azərbaycanda 300-dən çox məktəb rus dili ilə işləyir, gənclərə, uşaqlara rus dili öyrədir. Bu, gələcəkdə münasibətlərimizi qoruyub saxlamağımız və inkişaf etdirməyimiz üçün yaxşı baza, perspektiv yaradır", deyə Putin qeyd edib.

Əliyev, öz növbəsində, qeyd edib ki, çox uğurla həll olunan çox sayda məsələ var.

O, son illərdə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artdığını qeyd edib.

"Milli valyuta ilə hesablaşmaların artması da sevindirici haldır: bu, Azərbaycanın Rusiyaya ixracında artıq 70 faizdən çoxdur, Rusiyanın Azərbaycana ixracında isə 50 faizə yaxındır", deyə Əliyev bildirib.

Humanitar sahədə əməkdaşlığa gəlincə, Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycanda "bir milyona yaxın şagird rus dilində təhsil alır". "150 mini rus məktəblərində, 800 mini isə ikinci dil kimi rus dilini öyrənir. Yəni, bu, gələcək nəsil vətəndaşlarımızın da fəal əməkdaşlıq edəcəyini və Sizinlə bizim kimi rus dilində danışacağını göstərir", deyə o, əlavə edib.

Əliyev Putinlə əvvəlki görüşündən sonra (2024-cü ilin aprelində) Şimal-Cənub layihəsi ilə bağlı müsbət hadisələrə də diqqət çəkib.

"Biz Azərbaycan ərazisində dəhlizin infrastrukturunu genişləndirmək qətiyyətindəyik. İnfrastruktur fiziki cəhətdən mövcud olsa da, tərəfdaşlarımızın və qonşularımızın bu layihənin maksimum işə salınması ilə bağlı niyyətlərinə uyğun deyil", deyə Əliyev qeyd edib.

O, həmçinin tərəflərin 2022-ci ildə "müttəfiqlik bəyannaməsi imzaladığını, bu sənədin uğurla həyata keçirildiyini və bəyannamənin bütün bəndlərinin real həyatda əksini tapdığını" xatırladıb. "Biz iki ildən çoxdur müttəfiq kimi birlikdə işləyirik və yaxşı nəticələr göstəririk", deyə Əliyev qeyd edib.

