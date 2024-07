İlk Olimpiya qızılımız!

Azərbaycanlı cüdoçu Hidayət Heydarov Paris Olimpiadasında komandası üçün ilk qızıl medalı qazandı. 73 kq çəki dərəcəsinin finalında Heydarov Fransanın John Benjamin Qaba üzərində qələbə qazanaraq Olimpiya çempionu oldu.

Azərbaycanın nailiyyətlərinə əlavə olaraq, eyni çəki dərəcəsində bürünc medal Moldovan vətəndaşı Adil Osmanov tərəfindən qazanıldı.

Qələbədən sonra Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Heydarovu təbrik edərək onun uğurlu çıxışını yüksək qiymətləndirdilər və idman karyerasında davamlı uğurlar arzuladılar.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video