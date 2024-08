Avqustun 8-də Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Kursk vilayətinə qarşı hücumunu inamla davam etdirib. Müstəqil mənbələrin axşama olan məlumatına görə, ukraynalılar bu gün daha 10-15 km irəliləyib, Kromskie Bıki kəndinə çatıblar.

Rusiya 430 kv. km. ərazi və 20 yaşayış məntəqəsi itiriblər. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin helikopterləri artıq Sudjada uçuşlar edir. Çoxlu rus əsiri var.

Ukrayna Silahlı Qüvvələri yüni ərazilərdə istehkamlar qurur və zirehli texnika yerləşdirir.



