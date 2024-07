Qəbələ və İsmayıllıda intensiv leysan yağıb

Çərşənbə axşamı Böyük Qafqaz dağlarında yağan intensiv leysanlar növbəti dəfə sel və daşqınlara səbəb olub.

Sosial şəbəkə istifadəçilərinin xəbərlərinə görə, ən çox yağıntı Qəbələ və qonşu İsmayıllı rayonlarına düşüb.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video