Azərbaycan və Ermənistan “yekun razılaşmaya çox yaxındır” - Blinken

Birləşmiş Ştatlar çərşənbə günü bəyan edb ki, Azərbaycan və Ermənistan “yekun razılığa gəlməyə çox yaxındır”.

Turanın Vaşinqton müxbiri xəbər verir ki, bunu baş diplomat Antoni Blinken çərşənbə günü Vaşinqtonda xarici işlər nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyan ilə üçtərəfli görüşü açarkən deyib.

Blinken, "qalıcı, şərəfli və fövqəladə bir fürsət" adlandırdığı yekun razılaşmanın əldə edilməsinin hər iki ölkə, region və onların ABŞ ilə əlaqələri üçün vacibliyini vurğulayıb.

“Bu proses boyu Birləşmiş Ştatlar Avropa İttifaqı və Avropadakı bir çox həmkarları ilə birlikdə yardım və dəstəyini əsirgəməyib. Bu gün bizim əldə edilmiş irəliləyişləri qiymətləndirmək imkanımız var”.

“İnanıram ki, hər iki ölkə ABŞ-ın güclü şəkildə dəstəkləyəcəyi yekun razılaşma əldə etməyə çox yaxındır”, - o əlavə edib.

“Beləliklə, mən bu gün harada olduğumuzu bir daha qiymətləndirmək və ABŞ-ın razılığa gəlməyinizə kömək etmək üçün daha nələr edə biləcəyini görmək fürsətinə görə minnətdarlığımı bildirirəm” dedi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video