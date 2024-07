Bazar günü Abşerona yağan leysanın fəsadları

Bazar günü səhər saatlarından başlayan leysan şəhər yollarının bəzi hissələrində darboğaz yaradıb.

Belə ki, Zabrat-Maştağa avtomobil yolunu su basıb. Sürücülər əslində yarım metr dərinliyi olan “göldən” keçməyə məcbur olublar

Video görüntülərdə yolun su altında qalmasını göstərir.

