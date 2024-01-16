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  • Seçki marafonu başladı. İlham Əliyev seçkiyə kimlərlə və necə gedir? – Mirəli Hüseynov saat 16:00-da Çətin sualda
Seçki marafonu başladı. İlham Əliyev seçkiyə kimlərlə və necə gedir? – Mirəli Hüseynov saat 16:00-da Çətin sualda
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Kamran Mahmudov
Kamran Mahmudov

Journalist

Seçki marafonu başladı. İlham Əliyev seçkiyə kimlərlə və necə gedir? – Mirəli Hüseynov saat 16:00-da Çətin sualda

Yanvarın 15-dən etibarən Azərbaycanda növbədənkənar Prezident seçkisinin təşviqat kampaniyasına start verilib.

Seçki Məcəlləsinin tələbinə əsasən, təşviqat kampaniyası seçkiyə 23 gün qalmış başlanır, səsverməyə 1 sutka qalanda isə bitir.

Builki seçkilərdə 7 namizəd iştirak edəcək. Namizədliyi qeydə alnmış şəxslər – ölkə başçısı İlham Əliyev, deputatlar – Fazil Mustafa, Zahid Oruc, Qüdrət Həsənquliyev, Razi Nurullayev, Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev, Fuad Əliyevdir.

Fevralın 7-də Azərbaycanda növbədənkənar Prezident seçkiləri keçiriləcək.

Demokratiyanı öyrənmə İctimai Birliyinin sədri Mirəli Hüseynov Kamran Mahmudovun təqdimatında yayımlanan “Çətin sual” verilişində bu barədə danışır. 

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