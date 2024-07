Rayonlarda sellər davam edir

Azərbaycanın rayonları intensiv leysan yağışından əziyyət çəkməkdə davam edir. Ötən gün güclü yağış ölkənin bir sıra rayonlarında növbəti daşqın və sellərə səbəb olub.

Son illər ərzində ilk dəfə olaraq Kür çayında suyun səviyyəsi yüksəlib və çayın suyu sahilyanı əraziləri basıb.

Leysan yağışı Bakı-Şamaxı yolunun 75-ci kilometrində sürüşməyə də səbəb olub, bu səbəbdən nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşıb.

