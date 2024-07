Buzovna çimərliyinə gələnlərin çəkdikləri və azinform informasiya portalının yaydığı videoda gecə Xəzər dənizinə çirkab sularının gizli axıdılması halları aşkar edilib ki, bu da ətraf mühitə laqeyd münasibət və əhalinin sağlamlığı üçün risklər ilə bağlı narahatlıq yaradıb.

Dənizə axan təmizlənməmiş çirkab sularının nümayiş olunduğu video Turan İnformasiya Agentliyinin reportajından sonra gəlir. Əvvəlki reportajda Zaqulba və Buzovna çimərliklərində analoji tullantıları sənədləşdirən məqalələr, video və fotoşəkillər yer alıb. Buzovnaya çirkab sularını axıdan boru sökülsə də, bu, çirklənmə mənbəyinin aradan qaldırılması barədə səthi təəssürat yaradıb, yeni videonun göstərdiyi kimi, reallıq məsələnin həllindən uzaqdır.

Görünür, yerli hakimiyyət orqanları kosmetik düzəlişi seçiblər, ola bilsin ki, əsas problemləri həll etmədən tənqidçiləri sakitləşdirməyə ümid ediblər. Bu yanaşma metarofik olaraq gecə günəş gözlüklərini taxmaqla müqayisə olunur – məlum problemi gizlətmək üçün əbəs yerə cəhd.

Buzovna çimərliyindən kadrlar çimərliyə gələnlərin üzləşdikləri antisanitar şəraiti əyani şəkildə göstərir. Çirkab suları sahil xəttini korlayır, çimərliyə gələn və suya girənlərin sağlamlığı üçün ciddi risklər yaradır. Çimərliklərin kompleks idarə edilməsi siyasətinə və sanitariya normalarına ciddi riayət edilməsinə heç vaxt bu qədər zərurət olmayıb.

Buzovnada göz önündəki boruların götürülməsinə baxmayaraq, təmizlənməmiş çirkab suları çimərliyin digər hissələrindən dənizə axmağa davam edir. Bu arada, dövlət orqanları guya bu problemin həllinə yönəlmiş müxtəlif görüşlərin və bürokratik tədbirlərin keçirilməsi barədə məlumat verirlər. Lakin çirklənmə probleminin davam etməsi bu tədbirlərin effektiv olmadığını ortaya qoyur.

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda ekoloji böhran kritik nöqtəyə çatır. Təmizlənməmiş çirkab sularının daim axıdılması təkcə dəniz həyatını yox, həm də əhalinin sağlamlığını təhdid edir, həmçinin Azərbaycan çimərliklərinin təhlükəsiz və təmiz istirahət yerləri kimi nüfuzuna xələl gətirir.

Yaranmış vəziyyətdən aydın olur ki, qətiyyətli addımların atılmasına çox ehtiyac var. Xəzər sahillərini qorumaq və Buzovna kimi çimərliklərin hamı üçün təhlükəsiz olmasını təmin etmək üçün çimərliklərlə bağlı vahid, şəffaf və məcburi siyasət vacibdir. Mövcud vəziyyət ətraf mühitin gələcək deqradasiyasının qarşısının alınması və əhalinin sağlamlığının qorunması üçün təcili tədbirlər və məsuliyyət tələb edir.

