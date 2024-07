Azərbaycanın milli mətbuat bayramının 149-cu günündə Nazirlər Kabineti, Ekologiya Nazirliyi, Dövlət Arxitektura və Tikinti Komitəsi, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası, Xəzər Rayon İcra Hakimiyyəti və “Azərsu” ASC bu bayramı gözlənilməz tamaşa: Buzovna kəndində çirkab suyu fəvvarəsi ilə

qeyd ediblər.

Bu təşkilatlar Buzovnada qanunsuz olaraq iki kilometr kanalizasiya xəttinin çəkilişi ilə məşğuldurlar. Bəzi qurumlar bu işdə bilavasitə iştirak edib, digərləri isə layihənin qanunsuz olduğunu, normativ tələblərə əməl edilmədiyini və “Azərsu” ASC və onun podratçısı tərəfindən görülən işlərin keyfiyyətsiz olduğunu göstərən müraciətlərə və sübutlara məhəl qoymadan susmuş, ortaqlıq etmişlər.

На канализационном коллекторе уже произошло несколько аварий после подключения незаконной канализационной линии. Информационные запросы по этим инцидентам либо игнорировались, либо встречались с неправдоподобными объяснениями, такими как «мы не причастны», «нас не информировали» или «все работы проводились в соответствии с нормативными правовыми актами». И это несмотря на представленные и обнародованные весомые доказательства обратного.

Продолжение этой политики может привести к более серьезным последствиям, потенциально приводящим к гибели людей.

Oxşar sükutla Zaqulba çimərliyi ərazisində təmizlənməmiş tullantı sularının Xəzər dənizinə axıdılması ilə bağlı yazılar və məlumat sorğuları da əhatə olunub. Hesabatlar göstərir ki, hər il təxminən 7 milyon kubmetr təmizlənməmiş çirkab suları axıdılır. Buna baxmayaraq, Ekologiya Nazirliyi Zaqulba və Buzovna çimərliklərini üzgüçülük üçün yararlı elan edir. Cənub küləkləri bakteriyaları Prezident iqamətgahına və hökumət bağ evlərinə tərəf aparır, şimal küləkləri isə Buzovna çimərliyi boyunca və ondan kənarda çirklənməni yayır. Bu çimərliklərə getdikdən sonra uşaqlar arasında dizenteriya halları qeydə alınıb. Yetkinlər, ehtimal ki, məlum immun faktorlara görə xəstəliyə həssas görünmürlər.

Oxşar problemlər kanalizasiya suları ilə çirklənmiş dəniz qoxusundan sahil sakinlərinin pəncərələrini aça bilmədiyi Hövsanda da yaşanıb. Ekologiya Nazirliyi ərazini çimmək üçün yararsız elan edib. Bununla belə, əsas məsələ çimmək üçün yararsızlıq deyil, dənizin çirklənməsinin əsas səbəblərini aradan qaldırmaq zərurətidir.

Azərbaycanda Milli Mətbuat Gününü qeyd edərkən, kanalizasiya fəvvarəsi xüsusilə COP29-dan ərəfəsində təcili diqqət tələb edən aktual məsuliyyət və ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərini vurğulayır.

