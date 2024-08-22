“Tərtər işi”ndə oğlunu itirən anaya kim və niyə zorakılıq edib? – Validə Əhmədova saat 16:00-da Çətin sualda
Avqustun 15-də Tərtər sakini Validə Əhmədova xəstə övladı ilə birlikdə polis zorakılığına məruz qalıb. O, polis bölməsində 6 saatdan artıq saxlanılıb.
Bu barədə məlumatı Validə Əhmədova özü bildirib.
58 yaşlı Validə Əhmədova 2017-ci ilin mayında Tərtərdə hərbçilərə qarşı kütləvi işgəncələr nəticəsində həyatını itirmiş Elçin Quliyevin anasıdır.
Baş verənlər barədə Validə Əhmədova Kamran Mahmudovun təqdimatında yayımlanan “Çətin sual” verilişində danışır.
Сложный вопрос
-
- 21 август 2024, 20:10
Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что стабильность и безопасность на Южном Кавказе во многом зависят от тесного сотрудничества Баку и Москвы.
-
- 19 август 2024, 23:11
Президент России Владимир Путин прибыл в воскресенье в Баку с двухдневным государственным визитом. Согласно распространенному Кремлем заявлению относительно планов визита Путина в Баку, основные официальные и деловые мероприятия запланированы на 19 августа: «Он обсудит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные и региональные вопросы».
-
- 16 август 2024, 20:25
Проправительственные СМИ выдвинули обвинения против представителя делегации ЕС в Баку Петера Михалко и ряда дипломатических корпусов. Чиновник ЕС обвиняется в даче указаний и приказов оппозиции.
-
- 14 август 2024, 21:39
Военно-морской флот России провел учения, направленные на подготовку к нанесению ударов по целям в Европе ракетами, способными нести ядерные боеголовки, в случае потенциального конфликта с НАТО. Об этом сообщила Financial Times.
Написать отзыв