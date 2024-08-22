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(6 часов назад)
“Tərtər işi”ndə oğlunu itirən anaya kim və niyə zorakılıq edib? – Validə Əhmədova saat 16:00-da Çətin sualda
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Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

“Tərtər işi”ndə oğlunu itirən anaya kim və niyə zorakılıq edib? – Validə Əhmədova saat 16:00-da Çətin sualda

Avqustun 15-də Tərtər sakini Validə Əhmədova xəstə övladı ilə birlikdə polis zorakılığına məruz qalıb. O, polis bölməsində 6 saatdan artıq saxlanılıb.  

Bu barədə məlumatı Validə Əhmədova özü bildirib.

58 yaşlı Validə Əhmədova 2017-ci ilin mayında Tərtərdə hərbçilərə qarşı kütləvi işgəncələr nəticəsində həyatını itirmiş Elçin Quliyevin anasıdır.

Baş verənlər barədə Validə Əhmədova Kamran Mahmudovun təqdimatında yayımlanan “Çətin sual” verilişində danışır.

 

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