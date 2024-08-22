“Tərtər işi”ndə oğlunu itirən anaya kim və niyə zorakılıq edib? – Validə Əhmədova saat 16:00-da Çətin sualda

Президент России Владимир Путин прибыл в воскресенье в Баку с двухдневным государственным визитом. Согласно распространенному Кремлем заявлению относительно планов визита Путина в Баку, основные официальные и деловые мероприятия запланированы на 19 августа: «Он обсудит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные международные и региональные вопросы».