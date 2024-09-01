Доступ на сайт Turan через мобильный интернет Azercell был временно блокирован

В субботу Армения представила Азербайджану ответный вариант мирного договора, на версию Азербайджана от 24 июня. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Сербии Марко Джуричем