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(1 минуту назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Доступ на сайт Turan через мобильный интернет Azercell был временно блокирован

1 сентября на пару часов был блокирован доступ на сайт агентства Turan через  мобильный  интернет оператора сотовой связи Azercell.

Агентство пытается выяснить причины ограничения доступа на сайт.

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