На семью Имрана Алиева оказывается давление – правозащитник

Арестованный по обвинению в контрабанде редактор сайта Meclis.info, Имран Алиев подвергается жестоким пыткам, а на его родителей оказывается психологическое давление. Об этом сообщил 29 апреля в своем аккаунте в Facebook глава правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров, со ссылкой на достоверный источник.

После того, как Имрана задержали в аэропорту, полиция приехала к нему домой и потребовала открыть двери. Родители перепугались, отказавшись впустить людей в черных масках. Тогда полицеские вскрыли двери и вошли внутрь.

Лица в черных масках записали весь этот процесс на видеокамеру и забрали все документы, что были в доме.

Позже один из полицейских офицеров позвонил матери Имрана Алиева и заявил, что ее сын наркоман и рекомендовал ей «подтвердить преступные действия сына и попросить прощения у руководства страны», - написал Сафаров.

Имран Алиев был задержан 18 апреля после публикации на проправительственном сайте Qafqaz.info сообщения о том, что он вместе с сотрудниками Abzas Media и Toplum TV связан с контрабандой денег.

19 апреля суд арестовал Алиева на срок два месяца. В суде он заявил о побоях и пыткам с применением электрического тока с целью получения признательных показаний.

26 апреля против него было выдвинуто новое обвинение. Теперь следствие обвиняет его, в частности нарушении ст.206.3.1 (контрабанда, совершенная неоднократно) УК Азербайджана. Ранее Алиев обвинялся по ст. 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц) УК. Санкции обоих статей одинаковые – от 5 до 8 лет лишения свободы.